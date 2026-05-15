Topre: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Topre stellte am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 121,73 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Topre 86,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 105,59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Topre 99,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 374,49 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 278,01 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 378,82 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 373,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at