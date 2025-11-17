Topre vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Topre hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 104,48 JPY. Im letzten Jahr hatte Topre einen Gewinn von -83,210 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Topre im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 88,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at