28.04.2026 06:31:29

Topscore Fashion Shoes: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Topscore Fashion Shoes hat am 25.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Topscore Fashion Shoes mit einem Umsatz von insgesamt 242,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,79 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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