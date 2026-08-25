Topscore Fashion Shoes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Topscore Fashion Shoes hat am 22.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 268,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 269,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at