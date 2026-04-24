24.04.2026 06:31:29

Topsun Science Technology (Tongren): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Topsun Science Technology (Tongren) hat am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 488,2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Topsun Science Technology (Tongren) 327,9 Millionen CNY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,130 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Topsun Science Technology (Tongren) mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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