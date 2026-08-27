Topsun Science Technology (Tongren) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Topsun Science Technology (Tongren) äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 362,1 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 336,1 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at