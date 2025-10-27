Topsun Science Technology (Tongren) präsentierte Quartalsergebnisse

Topsun Science Technology (Tongren) hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Topsun Science Technology (Tongren) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 281,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 233,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

