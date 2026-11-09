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09.11.2026 06:31:29
TOPY INDUSTRIES gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TOPY INDUSTRIES präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
TOPY INDUSTRIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 138,12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 67,42 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 79,68 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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