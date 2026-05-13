TOPY INDUSTRIES stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOPY INDUSTRIES hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 113,61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOPY INDUSTRIES 118,11 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 77,94 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 77,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 465,37 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 281,13 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,95 Prozent auf 297,75 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte TOPY INDUSTRIES 300,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at