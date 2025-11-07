TOPY INDUSTRIES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TOPY INDUSTRIES veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

TOPY INDUSTRIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 67,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,15 Prozent auf 71,79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 74,90 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at