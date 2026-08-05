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05.08.2026 06:31:29
TOPY INDUSTRIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TOPY INDUSTRIES stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
TOPY INDUSTRIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 45,66 JPY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 71,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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