TOPY INDUSTRIES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOPY INDUSTRIES lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 238,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 130,22 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 76,81 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at