TORAY INDUSTRIES: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TORAY INDUSTRIES lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,50 Prozent auf 4,53 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at