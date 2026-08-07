Toray Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Toray Industries hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,16 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 678,97 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 595,83 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at