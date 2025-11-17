|
Toray Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Toray Industries gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,89 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 638,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 656,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
