TORAY INDUSTRIES stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TORAY INDUSTRIES hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TORAY INDUSTRIES 0,160 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,45 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,13 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at