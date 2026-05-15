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15.05.2026 06:31:29
Toray Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Toray Industries hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Toray Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,43 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 665,58 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 639,38 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 19,19 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 675,95 Milliarden JPY ausgegangen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 52,96 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 48,93 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 2 585,08 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2 563,28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 53,16 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2 591,23 Milliarden JPY geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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