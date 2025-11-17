TORAY INDUSTRIES stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TORAY INDUSTRIES stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 4,33 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TORAY INDUSTRIES 4,40 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at