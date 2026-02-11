Toray Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Toray Industries hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Toray Industries mit einem Umsatz von insgesamt 685,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 629,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at