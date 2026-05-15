TORAY INDUSTRIES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TORAY INDUSTRIES hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TORAY INDUSTRIES 4,24 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,246 USD sowie einen Umsatz von 4,28 Milliarden USD belaufen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,700 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TORAY INDUSTRIES in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,15 Milliarden USD im Vergleich zu 16,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,676 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 16,41 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at