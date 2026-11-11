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11.11.2026 06:31:29
Toray Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Toray Industries präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,99 JPY, nach 13,07 JPY im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Toray Industries mit einem Umsatz von insgesamt 720,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,88 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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