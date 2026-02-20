20.02.2026 06:31:28

Torex Gold Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Torex Gold Resources stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 2,48 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Torex Gold Resources 0,980 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,27 Prozent auf 648,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 412,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,40 CAD. Im Vorjahr hatte Torex Gold Resources 2,15 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,82 Milliarden CAD gegenüber 1,53 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,29 Milliarden USD gerechnet.

