Torex Gold Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Torex Gold Resources hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 CAD erwirtschaftet worden.

Torex Gold Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 739,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 203,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 243,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at