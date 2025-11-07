Torex Gold Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Torex Gold Resources präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,83 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Torex Gold Resources im vergangenen Quartal 573,5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Torex Gold Resources 427,9 Millionen CAD umsetzen können.

