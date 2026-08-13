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13.08.2026 06:31:29
TOREX SEMICONDUCTOR: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TOREX SEMICONDUCTOR lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 86,06 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOREX SEMICONDUCTOR noch ein Gewinn pro Aktie von 3,38 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TOREX SEMICONDUCTOR einen Umsatz von 5,87 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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