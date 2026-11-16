TOREX SEMICONDUCTOR: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOREX SEMICONDUCTOR hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 113,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,34 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat TOREX SEMICONDUCTOR mit einem Umsatz von insgesamt 7,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at