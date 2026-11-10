TORICO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TORICO hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 779,4 Millionen JPY – ein Plus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TORICO 753,9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at