Toridollcorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Toridollcorp hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 73,51 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -48,080 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66,44 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 68,21 Milliarden JPY ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 21,65 JPY gegenüber 16,95 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 278,72 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 268,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at