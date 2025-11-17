Toridollcorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Toridollcorp hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 16,80 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toridollcorp noch ein Gewinn pro Aktie von 13,60 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 71,95 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toridollcorp 67,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at