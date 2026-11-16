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16.11.2026 06:31:29
Toridollcorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Toridollcorp stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Toridollcorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,80 JPY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Toridollcorp mit einem Umsatz von insgesamt 72,91 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,33 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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