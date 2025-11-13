toridori: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

toridori hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 37,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30,64 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1,42 Milliarden JPY gegenüber 1,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at