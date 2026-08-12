toridori vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

toridori gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 55,46 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at