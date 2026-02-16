TORIGOE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TORIGOE hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 13,82 JPY gegenüber 10,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,47 Prozent zurück. Hier wurden 6,73 Milliarden JPY gegenüber 6,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 48,62 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TORIGOE ein Gewinn pro Aktie von 40,81 JPY in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 26,25 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 26,17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at