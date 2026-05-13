TORIGOE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TORIGOE veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

TORIGOE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,42 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat TORIGOE mit einem Umsatz von insgesamt 6,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at