TORIGOE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TORIGOE ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TORIGOE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 7,45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TORIGOE noch ein Gewinn pro Aktie von 4,82 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,27 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at