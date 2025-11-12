TORIGOE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TORIGOE präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,10 Milliarden JPY – ein Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TORIGOE 6,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at