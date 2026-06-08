Torikizoku: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Torikizoku hat am 05.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 41,29 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Torikizoku noch ein Gewinn pro Aktie von 31,37 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12,93 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,64 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at