Torikizoku: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Torikizoku äußerte sich am 05.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,52 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Torikizoku ein EPS von 37,21 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Torikizoku 12,57 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at