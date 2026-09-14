Torikizoku informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Torikizoku lud am 11.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS lag bei -75,73 JPY. Ein Jahr zuvor waren 26,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,53 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,94 Milliarden JPY ausgewiesen.

Torikizoku hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 57,13 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 74,61 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 51,25 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 46,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at