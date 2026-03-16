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16.03.2026 06:31:29
Torikizoku stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Torikizoku präsentierte in der am 13.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,05 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Torikizoku 28,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,83 Milliarden JPY – ein Plus von 14,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Torikizoku 11,25 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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