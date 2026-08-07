Torishima Pump Mfg: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Torishima Pump Mfg präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Torishima Pump Mfg ein EPS von -12,030 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,63 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at