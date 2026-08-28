TORM A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TORM A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,28 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 3,95 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,26 Milliarden DKK – ein Plus von 105,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TORM A 2,07 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at