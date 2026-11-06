TORM A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TORM A präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,60 DKK gegenüber 5,05 DKK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 3,24 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,19 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at