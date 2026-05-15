TORM A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TORM A hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,73 DKK, nach 4,54 DKK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 2,57 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,33 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at