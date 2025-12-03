Tornado Infrastructure Equipment stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tornado Infrastructure Equipment hat am 01.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tornado Infrastructure Equipment einen Umsatz von 30,5 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at