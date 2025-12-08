|
Toro: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Toro hat am 05.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,3 Millionen USD im Vergleich zu 5,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
