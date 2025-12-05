Toro Aktie
WKN DE: A3D5BG / ISIN: MHY8900D1085
|
05.12.2025 18:11:18
Toro Shares Jump 25% After Reporting Higher Q3 Revenue And Net Income
(RTTNews) - Toro Corp. (TORO) is up 27.99 percent, rising $1.16 to $5.29 on Friday, after the company reported improved third-quarter results. Total vessel revenues from continuing operations reached $5.4 million, a 1.9 percent increase from the same period last year. Net income rose to $1.3 million, up 30 percent from $1.0 million a year ago.
Toro is currently trading at $5.16 compared with a previous close of $4.13 on the Nasdaq. The stock opened at $5.08 and has moved between $4.92 and $5.78 so far today, with trading volume at 10.57 million shares.
The company's 52-week range stands between $1.70 and $5.78.
Aktien in diesem Artikel
|Toro Corp Registered Shs When Issued
|5,80
|40,10%
