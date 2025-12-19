Toro veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Toro hat am 17.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,870 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,99 Prozent auf 1,07 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,876 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,04 Milliarden USD erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,17 USD. Im letzten Jahr hatte Toro einen Gewinn von 4,01 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Toro im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,51 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,18 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 4,49 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at