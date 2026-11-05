Toromont Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toromont Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 954,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at