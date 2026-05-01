Toromont Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Toromont Industries äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,89 Prozent auf 895,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 759,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at